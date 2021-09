Saint-André-de-l'Eure aérodrome de Saint André de l'Eure Eure, Saint-André-de-l'Eure Exposition d’avions d’observation de la seconde guerre mondiale aérodrome de Saint André de l’Eure Saint-André-de-l'Eure Catégories d’évènement: Eure

Saint-André-de-l'Eure

Exposition d’avions d’observation de la seconde guerre mondiale aérodrome de Saint André de l’Eure, 18 septembre 2021, Saint-André-de-l'Eure. Exposition d’avions d’observation de la seconde guerre mondiale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à aérodrome de Saint André de l’Eure

Visite commentée du parking avion de l’association Ham and Jam avec la présence de Piper L4A , Piper L4H , Stinson L5 , Aeronca L3 et DHC1 Chipmunk.

20 personnes maximum par visite, règles sanitaires en vigueur à appliquer.

Exposition d’authentiques avions d’observation de la 2ème GM en état de vol aérodrome de Saint André de l’Eure 27220 Les Authieux Saint-André-de-l’Eure Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Saint-André-de-l'Eure Autres Lieu aérodrome de Saint André de l'Eure Adresse 27220 Les Authieux Ville Saint-André-de-l'Eure lieuville aérodrome de Saint André de l'Eure Saint-André-de-l'Eure