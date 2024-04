Exposition : David Hockney, Normandism Musée des beaux-arts Rouen, samedi 18 mai 2024.

Exposition : David Hockney, Normandism Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée des beaux-arts Billet à prendre sur place.

David Hockney travaille depuis des années en alliant peinture et outils technologiques comme l’Ipad. Riches de ce dialogue, nocturnes et paysages résonnent avec les oeuvres de Monet.

C’est aussi l’occasion pour l’artiste installé dans le pays d’Auge de présenter les portraits de proches.

Musée des beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 71 28 40 http://www.rouen-musees.com La collection, l’une des plus prestigieuses de France, rassemble peintures, sculptures, dessins et objets d’art de la fin du Moyen Age à nos jours. Les plus grands maîtres composent un parcours exceptionnel : Véronèse, Poussin, Fragonard, Ingres, Géricault à qui une salle entière est consacrée, Delacroix, Modigliani, les frères Duchamp… Rouen possède la plus grande collection de tableaux impressionnistes hors de Paris, avec nombre d’œuvres très célèbre de Monet à Sisley.

© Musée des Beaux-Arts de Rouen

© RMM