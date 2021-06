Exposition : David HOCKNEY IMPRESSIONS 1970 – 2020 Les dominicaines,Espace culturel & Artothèque, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pont-l’Évêque.

Exposition : David HOCKNEY IMPRESSIONS 1970 – 2020

le samedi 3 juillet à Les dominicaines, Espace culturel & Artothèque

Accueillir l’œuvre de David Hockney à Pont-l’Évêque est un privilège extraordinaire ! Les Dominicaines ont souhaité saluer son travail et son installation récente au cœur du Pays d’Auge. **Impressions de 1970 à 2020** —————————— C’est à travers la sélection d’une cinquantaine d’œuvres imprimées (estampes de diverses techniques et photographies), que cette exposition de David HOCKNEY nous donne à voir l’œuvre très personnelle de l’artiste. Il puise son inspiration auprès de sa famille, de ses proches, des paysages qui l’entourent, de son environnement familier (son atelier, sa maison…) ou des artistes qu’il admire… “Impressions…” est aussi une exposition qui valorise “les œuvres imprimées”, multiples, originales, que les Dominicaines mettent en avant depuis des années, via le fonds de l’artothèque. Bien entendu, le titre fait également écho au mouvement impressionniste si présent en Normandie. **Hockney expérimente** ———————– L’artiste interroge sans cesse les modalités de la représentation ; il réinterprète les problèmes de la perspective et s’approprie certaines techniques de représentation forgée par le Cubisme. Avide d’images, curieux et toujours intrigué par les nouveaux outils et leurs possibilités, il découvre et opte en 2010 pour l’iPad. Grâce à cet outil, il peut tenir un véritable journal visuel se substituant à son carnet de dessin, comme le montrent ses impressions réalisées dernièrement en Normandie. Installé depuis 2019 dans une vieille maison augeronne, il y conçoit le projet de refaire ce qu’il avait réalisé quelques années plus tôt, dans le Yorkshire : raconter l’arrivée du printemps, en peinture. **Une exposition inédite** ————————– Grâce à la collaboration de la Galerie Lelong & Co, l’exposition pontépiscopienne retrace, des années 1970 à aujourd’hui, 50 ans de création au cours desquelles l’artiste a exploré les voies de la création d’œuvres originales imprimées. Au cours de ces années, il a poursuivi activement ses recherches plastiques grâce aux nouvelles technologies : du Polaroïd à l’iPad en passant par la photocopieuse, l’ordinateur, la vidéo, l’iPhone… autant d’outils qu’il sollicite pour sans cesse renouveler son expérience de la représentation du monde. L’exposition présente également quelques « joiners », ces assemblages photographiques dans lesquels les points de vue se multiplient, recomposant tantôt des paysages, tantôt des portraits à la manière d’un kaléidoscope. La juxtaposition des photographies vient déconstruire l’idée d’une perspective unique et crée un jeu de reconstruction où l’on découvre le sujet sous diverses facettes. **Fêter le bicentenaire de Flaubert en y associant David HOCKNEY : une félicité !** ———————————————————————————– Présenter les impressions de David HOCKNEY l’année du bicentenaire de la naissance de Flaubert est d’autant plus inouï ! En effet, il a représenté sa mère en Félicité, principale protagoniste du conte flaubertien « Un coeur simple ». Grâce à la Bibliothèque Nationale de France, Les Dominicaines présentent quelques gravures réalisées en 1973-1974 pour illustrer librement ce conte dont l’histoire se déroule dans la cité pontépiscopienne. **Ouverture des Dominicaines** Juin et septembre : du mercredi au samedi de 14h30 à 18h Pendant les vacances scolaires : Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h Entrée gratuite les jours fériés : 14 juillet et 15 août 2021. **Contacts Les Dominicaines Les Dominicaines** : 02.31.64.89.33 **Exposition** Gaëtane BARBENCHON [[lesdominicaines@pontleveque.fr](mailto:lesdominicaines@pontleveque.fr)](mailto:lesdominicaines@pontleveque.fr) **Médiation** Kevin MOLET Yliane BESSONNEAU [[mediation@pontleveque.fr](mailto:mediation@pontleveque.fr)](mailto:mediation@pontleveque.fr)

Entrée libre

C’est à travers la sélection d’une cinquantaine d’œuvres imprimées que cette exposition de David HOCKNEY nous donne à voir l’œuvre très personnelle de l’artiste.

Les dominicaines,Espace culturel & Artothèque Place du tribunal, 14130 Pont-L’Evêque Pont-l’Évêque Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:30:00 2021-07-03T12:30:00;2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T21:00:00