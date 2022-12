Exposition David Hockney – A Year in Normandie – à la Tapisserie de Bayeux Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Exposition David Hockney – A Year in Normandie – à la Tapisserie de Bayeux Bayeux, 1 novembre 2022, Bayeux . Exposition David Hockney – A Year in Normandie – à la Tapisserie de Bayeux 13 bis rue de Nesmond Musée de la Tapisserie de Bayeux Bayeux Calvados Musée de la Tapisserie de Bayeux 13 bis rue de Nesmond

2022-11-01 14:00:00 – 2022-12-31 18:00:00

Musée de la Tapisserie de Bayeux 13 bis rue de Nesmond

Bayeux

Calvados A partir du 22 septembre 2022, le musée de la Tapisserie de Bayeux accueille le célèbre artiste David Hockney pour une exposition de sa fresque géante intitulée A Year in Normandie . Un face à face inédit des deux oeuvres monumentales, présentées à l’échelle 1/2 au deuxième étage du musée. A partir du 22 septembre 2022, le musée de la Tapisserie de Bayeux accueille le célèbre artiste David Hockney pour une exposition de sa fresque géante intitulée A Year in Normandie . Un face à face inédit des deux oeuvres monumentales, présentées à l’échelle 1/2 au deuxième étage du musée. contact-bayeuxmuseum@bayeuxmuseum.com +33 2 31 51 25 50 https://www.bayeuxmuseum.com/ Bayeux Museum

Musée de la Tapisserie de Bayeux 13 bis rue de Nesmond Bayeux

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu Bayeux Adresse Bayeux Calvados Musée de la Tapisserie de Bayeux 13 bis rue de Nesmond Ville Bayeux lieuville Musée de la Tapisserie de Bayeux 13 bis rue de Nesmond Bayeux Departement Calvados

Bayeux Bayeux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayeux/

Exposition David Hockney – A Year in Normandie – à la Tapisserie de Bayeux Bayeux 2022-11-01 was last modified: by Exposition David Hockney – A Year in Normandie – à la Tapisserie de Bayeux Bayeux Bayeux 1 novembre 2022 13 bis rue de Nesmond Musée de la Tapisserie de Bayeux Bayeux Calvados Bayeux Calvados

Bayeux Calvados