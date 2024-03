Exposition d’automne salle cauchoise Grainville-la-Teinturière, samedi 16 novembre 2024.

Exposition d’automne salle cauchoise Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime

Samedi

Exposition sur le thème L’électricité dans la Vallée et les 40 ans de la construction du CNPE de Paluel

RDV à la salle Cauchoise, entrée gratuite le samedi 14h à 18h et le dimanche 10h à 18h.

Exposition sur le thème L’électricité dans la Vallée et les 40 ans de la construction du CNPE de Paluel

RDV à la salle Cauchoise, entrée gratuite le samedi 14h à 18h et le dimanche 10h à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16

fin : 2024-11-17

salle cauchoise Route de la vallée

Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie

L’événement Exposition d’automne Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2024-03-02 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre