Exposition d’automne Grainville-la-Teinturière, 20 novembre 2021, Grainville-la-Teinturière. Exposition d’automne salle cauchoise Route de la vallée Grainville-la-Teinturière

2021-11-20 – 2021-11-21 salle cauchoise Route de la vallée

Exposition sur le thème du 120ème anniversaire de la loi 1901 des associations. Présentation des associations anciennes et actuelles dans vallée de la Durdent. RDV à la salle Cauchoise, entrée gratuite le samedi 14h à 18h et le dimanche 10h à 18h. +33 6 21 18 57 10

