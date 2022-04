Exposition d’Aude Asselin et Dominique Ledentu, 11 juillet 2022, .

Exposition d’Aude Asselin et Dominique Ledentu

2022-07-11 15:00:00 – 2022-07-17 19:00:00

Aude Asselin

Effet mer

Toujours charmée par les paysages marins auprès desquels mes racines me ramènent inlassablement, je me définis toutefois désormais comme une photographe à l’œil pirate traquant épaves meurtries, effets graphiques, détails insolites …

Je privilégie la prise de vue au post-traitement (absent ou minimaliste), car j’aime montrer les choses dans leur réalité : esthétiques, colorées, mais aussi parfois usées, altérées.

Mon objectif : transmettre cette émotion pure que le sujet m’a offerte, par sa beauté, sa curiosité ou sa vulnérabilité, et dans cette continuité, inviter à observer autrement notre environnement et à le respecter.

E-mail : aude.asselin@wanadoo.fr

Site Web : www.audeasselin.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.

Dominique Ledentu

Mon travail conjugue ma passion pour la mer et le plaisir de la création, l’imagination fait le reste.

Presque tous les matériaux que j’utilise son issus du gravage.

J’aime arpenter les côtes après une marée ou une tempête, ramasser ce que la mer a rejeté après qu’elle l’aie érodé, qu’elle l’ai poli, oxydé ou même sculpté : bois flotté, concrétions de sable et de galets, résidus d’épave, objets égarés.

Le reste provient de bennes industrielles ou de dons que leurs propriétaires destinaient à la poubelle.

A partir de là, je donne une seconde vie à des objets condamnés au rebus.

Pour ce qui me concerne, j’ai choisi de le faire principalement sous la forme de poissons… il ne pouvait en être autrement, toujours ce rapport à la mer.

Mais au-delà du plaisir que j’éprouve à créer ces poissons cette pratique du réemploi est importante à mes yeux, car économique et écologique.

Quant à mes poissons ils ne connaitront jamais la force des courants, ni les filets des pêcheurs mais j’espère qu’ils apportent à ceux qui les regardent un peu d’air marin, d’iode et de sel, pour penser à la mer, et à la façon dont on la maltraite parfois.

E- mail : d.ledentu@laposte.net

Horaires d’ouverture :

Du lundi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.

Gratuit.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par