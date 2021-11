Chandai Chandai Chandai, Orne Exposition d’Ashraf – Voyages Triple Topos Chandai Chandai Catégories d’évènement: Chandai

2021-11-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-12 17:00:00 17:00:00

Chandai Orne Chandai L’exposition Voyages Triple Topos, retrace telle une invitation, le parcours de l’artiste professionnel Tuni- sien.

Originaire de Douz dans le désert sud Tunisien, il y passe toute son enfance et son adolescence. Il s’ins- talle avec sa famille sur l’île de Djerba en 2006 puis part étudier à l’Institut Supérieure des Beaux-Arts de Tunis. Il y obtient en 2011 une maîtrise en arts plastiques, spécialité peinture. En 2013, il ouvre son atelier à Houmt Souk où il reçoit les visiteurs, artistes ou curieux de passage. Peu à peu, il a élargi son cercle de travail en animant des ateliers avec différents publics. Avec les écoliers tuni- siens d’abord avec les lesquels il réalise des fresques pendant des ateliers mais aussi avec les habitants avec lesquels il décore les arrêts de bus à Djerba.

Il a participé à plusieurs événements nationaux et internationaux (expositions, évènements culturels…). On peut citer notamment Cagnes-sur-Mer, Deauville, Caen, Dieppe, Villedieu les Poëles, L’Aigle, Alençon, Chandai… où il a reçu le prix du public en octobre 2017 à Peronne. Entrée Gratuite – Pass Sanitaire Obligatoire – Ouverts les mercredis, samedis et dimanche de 14h à 17. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur RDV au 02 33 24 12 40. L’exposition Voyages Triple Topos, retrace telle une invitation, le parcours de l’artiste professionnel Tuni- sien.

