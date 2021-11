Valence Valence 26000, Valence Exposition d’arts – Zin Zolin Valence Valence Catégories d’évènement: 26000

Valence

Exposition d’arts – Zin Zolin Valence, 22 novembre 2021, Valence. Exposition d’arts – Zin Zolin Salle des Clercs Place de l’Université Valence

2021-11-22 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 18:30:00 18:30:00 Salle des Clercs Place de l’Université

Valence 26000 Exposition de peintures, photographies et sculptures.

Retrouvez en invités d’honneur Alexandre Berlioz (sculpteur) et Michèle Costa (peintre).

Inauguration au fil de l’après-midi du lundi 22/11, de 15h à 19h. http://zinzolin.assoc.free.fr/ Salle des Clercs Place de l’Université Valence

