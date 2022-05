Exposition d’arts divers : Vekens Guillet et Bertin Le Château-d’Oléron Le Château-d'Oléron Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Le Château-d’Oléron Charente-Maritime Le Château-d’Oléron Philippe VEKENS, poésie. Alain GUILLET, sculpture. Christophe BERTIN, peinture. Une exposition croisant des modes d’expressions artistiques différents, questionnant les réalités et les problématiques contemporaines. phil211060@gmail.com +33 7 54 32 83 12 Le Château-d’Oléron

