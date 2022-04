Exposition d’arts au musée Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Exposition d'arts au musée Musée des Arts et Traditions Populaires 10 impasse du Musée – le bourg Yssingeaux

2022-07-14 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-31 18:30:00 18:30:00

Yssingeaux Haute-Loire Yssingeaux Vous visitez le musée des Arts et traditions populaires mais profitez aussi de l’exposition d’artisanat d’art : peintures pastel, huile, acrylique céramiques, patchwork, sculptures, bougies, création tissus, objets bois .

– 12 thèmes bien différents. +33 6 81 33 44 65 Musée des Arts et Traditions Populaires 10 impasse du Musée – le bourg Yssingeaux

