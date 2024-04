Exposition d’Arts Actuels Premiers regards Le présidial Quimperlé, vendredi 3 mai 2024.

Exposition d’Arts Actuels Premiers regards Le présidial Quimperlé Finistère

Tous les arts visuels sont convoqués ( peinture , sculpture, gravure, photo, installation, video, etc…)

Du plus loin loin que je me souvienne… mes lieux d’enfance.

Les souvenirs anciens sont fragmentaires, morcelés, souvent déformés et plus souvent porteurs de sensations et d’émotions que de vérités formelles. C’est le début du chemin, la fabrique des émerveillements, quand le monde est sans cesse recomposé.

ll y a donc des analogies indéniables avec le processus de création. L’oeuvre d’art ne prétend pas reproduire une réalité mais recréer un univers original et inédit, un espace poétique né d’un cheminement propre à l’artiste et offert, plus tard, à d’autres regards. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 15:00:00

fin : 2024-05-20 19:00:00

Le présidial 15 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne asso.monakerloff@gmail.com

L’événement Exposition d’Arts Actuels Premiers regards Quimperlé a été mis à jour le 2024-04-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS