Exposition d’Arts – 1ère édition : “Du beau, du beautiful” Val-Couesnon, 30 octobre 2021, Val-Couesnon.

Exposition d’Arts – 1ère édition : “Du beau, du beautiful” La carrée Antrain Val-Couesnon

2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-31 17:00:00 La carrée Antrain

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Val-Couesnon

Venez découvrir cette exposition !

Frédérique Cottereau

Art animalier et décoratif :

Au travers de cette exposition, je cherche à transmettre des énergies positives. Depuis toute petite, je suis sensible au monde, aux subtilités qui nous m’entourent, aux harmonies de couleurs, aux belles énergies, aux choses invisibles à l’œil.

Peut-être serez-vous frappé par l’énergie que dégage mes œuvres?

En créant, je fais confiance à mon intuition. Percevoir mes ressentis, en laissant mon mental de côté.

Un mystérieux mélange d’informations me traverse pour apporter des messages, tout en gardant mon esprit critique, le bon sens et un dosage subtil de teinte. Entrer en relation avec la couleur, c’est comme faire connaissance avec quelqu’un.

Comprendre pourquoi nous avons de l’émotion face au coloris, nous mène vers une libération.

Helen LAKE

Arts visuels , Polaroid Land camera, Caméra reflex numérique/Digital SLR, Lomography camera

Influencée par les polaroids d’Andy Warhol et Patti Smith, les récits de Sophie Calle, les histoires de fantômes de M R James, les tableaux de Frida Kahlo et le paysage féerique de la Bretagne. J’explore notre lien au passé dans les images, à travers des objets symboliques, la nature et la nostalgie.

L’invité mystère :

Qu’est-ce qu’une toile une œuvre si ce n’est un appel à l’invitation au voyage intime, à une panoplie d’émotions, de sensations, saveurs et couleurs que je vous invite à découvrir, à Voyager et Partager : deux mots qui résument ma passion. A très bientôt !

Guylène.

L’Association Graines d’Oasis soutient la démarche de développement durable, la recherche d’harmonie entre humain et l’ensemble du vivant. Cette prise de conscience collective est primordiale.

Adhésion libre, bienvenue aux nouveaux.

grainesdoasis@gmail.com +33 6 51 58 80 03 https://grainesdoasis.org/

La carrée Antrain Val-Couesnon

dernière mise à jour : 2021-10-23 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne