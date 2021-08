Molsheim Molsheim Bas-Rhin, Molsheim Exposition d’artistes – Thématique Bugatti Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Exposition d’artistes – Thématique Bugatti Molsheim, 11 septembre 2021, Molsheim. Exposition d’artistes – Thématique Bugatti 2021-09-11 – 2021-09-11

En partenariat avec les Entousiastes Bugatti Alsace, venez découvrir les différentes oeuvres des artistes sur la thématique Bugatti. Au programme : – Présence d'artistes peintres : Alice Lecoge et Jean-Pierre Montreuil – Présence d'auteurs et dédicaces d'ouvrage : Edition Félès, Thomas Valko, Richard Bernhart, Eric Favre ¿¿ NOUVEAUTE ! Démonstration de 14h à 18h par Udolahr Von Jörges de fonte en aluminium et coulage dans un moule pour la réalisation de pièces Bugatti

