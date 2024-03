EXPOSITION D’ARTISTES place de l’abbatiale Saint-Gildas-des-Bois, vendredi 17 mai 2024.

L’exposition se tiendra au Fruitier les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h, du 17 mai au 16 juin 2024

Trois artistes seront présents

– Je Le Nouveau sculpteur métal

– Julien Bizeul peintre (thème les arbres)

– Jean-Paul Leroux photographe

Jo Le Nouveau autodidacte, Jo Le Nouveau a fait le choix de donner une autre vie aux vieux outils et de s’exprimer à travers eux. Il travaille à l’instinct, au mouvement et toujours à la recherche d’une pièce originale pour une oeuvre unique… Dans son univers de fer et de rouille, il manipule, mélange les pièces jusqu’au moment où l’esquisse d’une image apparait et devient une évidence… Moment exaltant

Julien Bizeul Vivant en lisière de la forêt domaniale du Gâvre (Loire-Atlantique) depuis maintenant 15 ans, l’exploration de sa richesse est une stimulation pour mon imaginaire créatif et un catalyseur dans mon processus artistique. C’est un territoire d’inspiration, de réflexion, de méditation, de projection de bien-être. La sensation de sculpter, d’explorer plus que de dessiner sur le support papier et le jeu du contraste noir/blanc ont affirmé mon style. L’encre de Chine donne à mon trait l’irréversibilité m’imposant ainsi la sérénité du geste. Il n’y a pas d’erreur mais des aléas qui font vivre le sujet ! Grâce à une longue observation in situ, l’atmosphère imprègne ma mémoire. De retour à l’atelier, je laisse l’arbre prendre vie, croître sur mes feuilles à dessin en commençant toujours par les racines. Je survole du bout du pinceau les contours du tronc, les courbes fracturées des branches et l’insaisissabilité du houppier. J’explore de ma plume les reliefs de sa surface. Les hasards du tracé du calame animent cette nature. Avec ma série sur les écorces, j’expérimente le « cartographisme » voyage entre la macroscopie et la vue aérienne, entre l’abstrait et l’hyperréalisme. Le sujet est inépuisable, quelques minutes d’errance forestière suffisent à me le prouver ! Et l’étude des récentes découvertes linguistiques ouvrent de nouvelles dimensions. En dressant le portrait de ses êtres vivants trop invisibles à qui ne sait les contempler, je garde une trace. Je collecte des fragments de cet univers pour mémoire. Nombre de mes modèles ont déjà disparu, abattu par des mains humaines. L’art est un messager pour la sauvegarde de la nature et permet la (re)découverte de nos forêts avec un nouveau regard.

Renseignements

Mairie de St Gildas des Bois 02 40 01 54 54 .

place de l’abbatiale Le Fruitier

Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire otsi@cc-paysdepontchateau.fr

