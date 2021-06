Les Arques Les Arques Les Arques, Lot Exposition d’Artistes : « Paysage Ouvert – La Suite des Danses » aux Ateliers des Arques Les Arques Les Arques Catégories d’évènement: Les Arques

Lot

Exposition d’Artistes : « Paysage Ouvert – La Suite des Danses » aux Ateliers des Arques Les Arques, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Les Arques. Exposition d’Artistes : « Paysage Ouvert – La Suite des Danses » aux Ateliers des Arques 2021-07-06 10:30:00 – 2021-08-29 12:30:00

Les Arques Lot Direction artistique : Federico Nicolao

Avec les œuvres de :

Hélène Bertin en collaboration avec César Chevalier, Zoé Cornélius, Suzanne Doppelt, Pauline Frémaux, Sara Lefebvre en collaboration avec Cengiz Hartlap. Visite libre ou commentée sur simple demande à l’accueil de l’exposition (tous les jours sauf le lundi). Les Ateliers des Arques et Federico Nicolao (directeur artistique 2020/2021) vous proposent de venir découvrir la restitution de la 30ème résidence d’artistes à travers l’exposition « Paysage Ouvert – La Suite des Danses ».

Cette exposition sera composée d’œuvres originales d’artistes invités.

©Helene Bertin