Salle cardon, le dimanche 19 septembre à 10:00

Le dimanche 19 septembre aura lieu à l’intérieur de la salle Cardon une exposition de peintures de quelques artistes de Vayres et de ses alentours.

Entrée libre

Exposition des œuvres de différents artistes locaux Salle cardon Chemin de bouville 91820 Vayres sur Essonne Vayres-sur-Essonne Essonne

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

