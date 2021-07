Luçon Luçon Luçon, Vendée EXPOSITION D’ARTISTES « L’ART DES BEAUX JOURS » Luçon Luçon Catégories d’évènement: Luçon

Vendée

EXPOSITION D’ARTISTES « L’ART DES BEAUX JOURS » Luçon, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Luçon. EXPOSITION D’ARTISTES « L’ART DES BEAUX JOURS » 2021-07-11 – 2021-07-11 Rue de l’Hôtel de Ville Jardin Dumaine

Luçon Vendée ass-promart@sfr.fr dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Luçon, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Luçon Adresse Rue de l'Hôtel de Ville Jardin Dumaine Ville Luçon lieuville 46.4561#-1.16989