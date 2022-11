Exposition d’artistes Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Exposition d'artistes

2 décembre 2022

Le Prieuré de Grignan
11 ZA SUD
Grignan
Drôme

2022-12-02 10:00:00 – 2022-12-10 17:00:00

Le Prieuré de Grignan 11 ZA SUD

Grignan

Drôme Trois femmes exposent au Prieuré :

Marion LEMAIRE Photographie

Brigitte PLOIX Tableaux singuliers

Dominique SAUVAGE Sculpture

ciedesremarquables@gmail.com
+33 6 20 16 75 24

