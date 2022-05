Exposition d’artistes graveurs Saint-Pardoux-le-Lac Saint-Pardoux-le-Lac Saint-Pardoux-le-LacSaint-Pardoux-le-Lac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne 6 rue de l’ancien château Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne Saint-Pardoux-le-Lac De 14h30 à 18h30 à la galerie d’art Le Petit Lavoir – 6, rue de l’Ancien Château – bourg de St Pardoux. Le Petit Lavoir : annie-veyriras@wanadoo.fr / 06 48 88 51 31. Dans le cadre de la Journée Européenne de l’Estampe, exposition de gravures de l’association “Eau Forte”. annie-veyriras@wanadoo.fr +33 6 48 88 51 31 De 14h30 à 18h30 à la galerie d’art Le Petit Lavoir – 6, rue de l’Ancien Château – bourg de St Pardoux. Le Petit Lavoir : annie-veyriras@wanadoo.fr / 06 48 88 51 31. 6 rue de l’ancien château Saint-Pardoux-le-Lac Saint-Pardoux-le-Lac

