2022-09-01 – 2022-12-31

Landes . EUR 3 3 Du mercredi au dimanche : à l’étage du chai, vous serez impressionnés par cette charpente extraordinaire et par les murs en pierres apparentes. Pour les amoureux d’art et de culture, découvrez également les peintures d’Anne du Planty et de Georgeta Grabovski, et les créations céramiques en grès des propriétaires des propriétaires de ce concept-store. Au rez-de-chaussée, retrouvez le magasin de décoration. Du mercredi au dimanche : à l’étage du chai, vous serez impressionnés par cette charpente extraordinaire et par les murs en pierres apparentes. +33 5 58 97 92 15 René HUTT Rouge Garance

