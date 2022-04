EXPOSITION D’ARTISTES EN CÈZE Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Venez profiter de l’exposition d’Artistes en Cèze le dimanche 22 juillet de 10h à 18h sur la Place aux Herbes de Méjannes-le-Clap.Au programme : Plus de 40 artistes exposeront leurs œuvres : 9 Artisans d’art, 3 Auteurs, 20 Peintres et dessinateurs, 4 Photographes et 2 Sculpteurs. 1 Océane Couette Artisan d’art2 Martina Westover Artisan d’art3 Raymonde Marmion Artisan d’art4 Jane Holister Artisan d’art5 Field Robinson Artisan d’art6 Florence Perraud Artisan d’art7 Pierre Dugas Artisan d’art8 Claudine Mazuir Artisan d’art9 Naïma Benyahia Artisan d’art10 Sandrine Peyric Auteur11 Roselyne Cusset Auteur12 Hubert dsj Auteur13 Michel Schreyer Peintre14 Patricia Duvernet Peintre15 Liz Azria Peintre16 Amandine Vogin Peintre17 Martine Mazelier Peintre18 Michel Mulot Peintre19 René Braun Peintre20 Mika Friedmann Peintre21 Franck Esse Peintre22 Béatrice dsj Peintre23 Esthelle Clauss Peintre24 Martine Descombe Peintre25 Corinne Delorme Peintre26 Stéphane Brahic Peintre27 Camille Melzani Peintre28 Florence Melzani Peintre29 Jannick Naili Peintre30 Christian Cazalet Peintre31 Marie Line Jullié Peintre32 Cathy Ganty Peintre33 Rolande Guyon Photographe34 Alice Borel Photographe35 Raoul Jasselette Photographe36 Alain Poggi Photographe37 Cris Kaiser Sculpteur38 Claude Astier Sculpteur39 JC Caparros Sculpteur accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 24 42 41 Droits gérés

