EXPOSITION D’ARTISTES DE BAIONA A PORNIC: GENRE HUMAIN

EXPOSITION D'ARTISTES DE BAIONA A PORNIC: GENRE HUMAIN, 12 juin 2022

Le paysage, la tradition, les types humains…. l'universalité qui cherche des affinités pour cette rencontre atlantique. Peintures, gravures, sculptures, photos reportages et installations artistiques seront présentées par Caino Vasconcellos, Irene Silva, Victor Lorenzo, Carlos Padin et Nieves Loperana pour célébrer le XXVe anniversaire du jumelage Baiona-Pornic. Regards Atlantiques. Baiona , vues intemporelles de Galice

