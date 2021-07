Béziers Palais épiscopal Béziers, Hérault Exposition d’artistes contemporains Palais épiscopal Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Ancien palais épiscopal : Place de la Révolution : samedi et dimanche 10h-18h – Exposition « CONTE DEFAIT » : à l’invitation d’Elisabeth Daynès, rétrospective d’art contemporain des artistes suivants : Baltazar, Corine Borgnet, Mylène Fritchi-Roux, Olivier Lannaud. Commissariat Dupré & Dupré Gallery / Fabrice Delprat Rétrospective d’art contemporain à l’ancien Palais épiscopal. Palais épiscopal Place de la Révolution 34500, Béziers Béziers Trompe Pauvres Hérault

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

