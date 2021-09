Lorris Centre culturel du Martroi Lorris Exposition d’artistes Centre culturel du Martroi Lorris Catégorie d’évènement: Lorris

Exposition d’artistes au Centre Culturel du Martroi avec Els Beta Beaugard, Philippe Thomas et José Pinon, artistes des arts visuels. Exposition d’artistes Centre culturel du Martroi 29 Grande Rue, Lorris Lorris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00;2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T18:30:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:30:00

