Retrouvez Emeline Labau (Peintre), Didier Philippe (Peintre), André Sallon (Peintre), Aurélia Bizouard (Peintre), Sylviane Blondeau (Peintre), Christian Mars (Photographe), Ange (Sculpteur) pour une exposition autour du réchauffement climatique.

Entrée libre

