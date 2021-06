Exposition d’artistes au Bardon Le Bardon, 12 juin 2021-12 juin 2021, Le Bardon.

Exposition d’artistes au Bardon 2021-06-12 – 2021-06-13

Le Bardon Loiret Le Bardon

Martine Dreux, céramiste, organise depuis 1992 des expositions d’artistes dans sa maison du Bardon. Pour elle, rien ne vaut la chaleur d’un espace intimiste pour mettre en valeur les œuvres.

Au cours de cette exposition, vous découvrirez les peintures sombres et mystérieuses de Guillaume Brabant, artiste basé à Orléans. Julie Favraud, teinturière et feutrière, vous fera découvrir son savoir faire de la teinture naturelle. Marc Vubassone, maître du bois et de l’acier, crée des sculptures défiant la gravité. Découvrez également les œuvres de la maîtresse des lieux

Un parking est aménagé à proximité, puis l’accès à la maison est fléché.

+33 2 38 44 33 96

Martine Dreux