du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le musée du patrimoine accueille deux sortes d’oeuvres. L’une des parties expose des carreaux décorés, inspirés d’oeuvres lithurgiques ou profanes. L’autre partie présente des tableaux peints à l’acrylique et montrant quelques monuments caractéristiques de la localité.

Entrée libre pour le public possédant un pass sanitaire

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

