Exposition d'artistes amateurs – Fête de la Bretagne Saint-Cast-le-Guildo

Saint-Cast-le-Guildo

Exposition d’artistes amateurs – Fête de la Bretagne Saint-Cast-le-Guildo, 21 mai 2022, Saint-Cast-le-Guildo. Exposition d’artistes amateurs – Fête de la Bretagne Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo

2022-05-21 – 2022-05-22 Salle d’Armor Boulevard de la Mer

Afin de valoriser les nombreux artistes amateurs présents sur le territoire, la commune de Saint-Cast le Guildo leur a proposé de venir exposer leurs œuvres qui font apparaître un attachement à la Bretagne. Les représentations de paysages, des différents aspects culturels et des spécificités patrimoniales qui constituent la Bretagne seront au rendez-vous !

+33 2 96 41 80 18

