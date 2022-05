Exposition d’artisants d’arts et d’artistes Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

2022-05-31 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-07 19:00:00 19:00:00

Gourdon Lot A l’église des Cordeliers de Gourdon, venez découvrir peintures, sculptures, photographies, crânes décorés et collages. Présenté par Cré’Art-46, Artisants d’Arts et Artistes. +33 6 12 59 24 49 ©debby-hudson by unsplash

