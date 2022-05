Exposition d’Artisans Créateurs Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Colmar Haut-Rhin 15 artisans créateurs locaux présentent leurs savoirs faire. Marqueterie, maroquinerie cuir, bijoux en émaux ,porcelaines peintes , verrerie , créations fils de fer , tournage sur bois , tricot, bijoux en pierres naturelles, sac en jeans, vêtement customiser, création en Kelsch, chapeau tissus, chaufferette , planche en bois. 15 artisans créateurs locaux présentent leurs savoirs faire. +33 6 84 60 75 96 15 artisans créateurs locaux présentent leurs savoirs faire. Marqueterie, maroquinerie cuir, bijoux en émaux ,porcelaines peintes , verrerie , créations fils de fer , tournage sur bois , tricot, bijoux en pierres naturelles, sac en jeans, vêtement customiser, création en Kelsch, chapeau tissus, chaufferette , planche en bois. Colmar

