EXPOSITION D’ARTISANAT D’ART Givrauval Givrauval Catégories d’Évènement: Givrauval

Meuse

EXPOSITION D’ARTISANAT D’ART Givrauval, 27 mai 2023, Givrauval . EXPOSITION D’ARTISANAT D’ART Moulin de Givrauval Givrauval Meuse

2023-05-27 – 2023-05-29 Givrauval

Meuse 80 artisans créent pour vous, 37e édition.

Dans un moulin à eau du 19e, avec son mécanisme d’origine et son parc bucolique, vous découvrirez des artisans d’art, des artistes passionnés et attachés à leur activité, ils partageront avec vous les mystérieuses facettes de leur savoir-faire. Vous pourrez découvrir sous vos yeux la création authentique d’œuvres originales, véritables objets décoratifs, utilitaires et artistiques : céramiques, bijoux, jouets, vannerie, verre filé, bois tourné, sculptures, peintures, maroquinerie, vêtements, ferronnerie, marqueterie, etc.

Et des animations pour tous. +33 6 82 00 54 03 Givrauval

