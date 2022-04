Exposition d’art Transhumance et vie pastorale dans les Pyrénées Morlanne, 1 mai 2022, Morlanne.

Exposition d’art Transhumance et vie pastorale dans les Pyrénées Casa Beroya 20 carrère du Château Morlanne

2022-05-01 – 2022-05-29 Casa Beroya 20 carrère du Château

Morlanne Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Exposition vente d’art sur la transhumance et la vie pastorale dans les Pyrénées.

Deux artistes mêlent leur regard sur cette tradition rurale béarnaise : la peintre MARIE DE LESTAPIS avec la série des Krafts, aux formats inattendus, et le photographe LAURENT FERRIÈRE avec sa collection Les Pastorales.

Native du Béarn, Marie de Lestapis retranscrit l’ambiance des troupeaux de brebis, de vaches ou chevaux, des foires aux bestiaux, des parties de chasse à la palombe, sur des rouleaux de kraft. Elle dessine au fusain, puis à l’acrylique. Les traits se superposent. Le mouvement s’exprime, dans l’épure et le choix de cadrages insolites. Comme si on y était.

Laurent Ferrière capte avec art et poésie la magie des scènes rurales ordinaires.

+33 6 34 36 63 96

© Marie de Lestapis

