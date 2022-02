Exposition d’art textile Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Exposition d’art textile Hyères, 7 mars 2022, Hyères. Exposition d’art textile Centre-ville 9 rue Brest Hyères

2022-03-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-19 18:00:00 18:00:00 Centre-ville 9 rue Brest

Hyères Var Hyères L’exposition« Fibre libre, textile de rêve », est une exposition d’art textile qui met en scène la fibre tissée et non tissée, 9 artistes vont présenter leurs œuvres dans des styles très différents. contact@galerie-marieposcia.fr +33 6 52 09 45 75 https://www.galerie-marieposcia.fr/ Centre-ville 9 rue Brest Hyères

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Autres Lieu Hyères Adresse Centre-ville 9 rue Brest Ville Hyères lieuville Centre-ville 9 rue Brest Hyères Departement Var

Hyères Hyères Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/

Exposition d’art textile Hyères 2022-03-07 was last modified: by Exposition d’art textile Hyères Hyères 7 mars 2022 Hyères Var

Hyères Var