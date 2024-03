Exposition d’art sur papier » La belle saison » Espace Art et Essai Hauterives, dimanche 5 mai 2024.

Exposition d’art sur papier » La belle saison » Espace Art et Essai Hauterives Drôme

Les deux offres artistiques de Gibert Houbre et Benjamin Sozzi, réunies dans l’Espace Art et Essai nous disent un peu de l’intranquillité et des désirs de ceux qui les présentent. Vernissage le 5 mai de 17h30 à 20h.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-06-23

Espace Art et Essai 5 place de la mairie

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes isabelle.peugnet@orange.fr

L’événement Exposition d’art sur papier » La belle saison » Hauterives a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche