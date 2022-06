Exposition d’art Océanien Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Perros-Guirec Du 2 au 14 juillet 2022, exposition d’art Océanien à la Galerie « La Vieille Cave ». Une sélection d’objets usuels & rituels de Papouasie Nouvelle Guinée, des îles Salomon et de l’archipel du Vanuatu collectés sur le terrains par David et Amélie Godreuil. Entrée libre

Vente d’objets d’art océanien.

Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

