Exposition d’art numérique “Les Méduses” Le Blanc Le Blanc Catégorie d’évènement: Le Blanc

Exposition d’art numérique “Les Méduses” Le Blanc, 17 mai 2022, Le Blanc. Exposition d’art numérique “Les Méduses” Place René Thimel Le Blanc

2022-05-17 14:30:00 – 2022-07-16 17:30:00

Place René Thimel Le Blanc Indre Le BlancFamilles Installation tactile sonore poétique, projection et imprimante 3D. Plongez dans un univers onirique fascinant. bibliothequedublanc@cc-brennevaldecreuse.fr +33 2 54 28 05 20 http://bibliothequedublanc.over-blog.com/ Installation tactile sonore poétique, projection et imprimante 3D. Droits réservés

Place René Thimel Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégorie d’évènement: Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Adresse Place René Thimel Ville Le Blanc lieuville Place René Thimel Le Blanc

Le Blanc Le Blanc https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-blanc/

Exposition d’art numérique “Les Méduses” Le Blanc 2022-05-17 was last modified: by Exposition d’art numérique “Les Méduses” Le Blanc Le Blanc 17 mai 2022

Le Blanc