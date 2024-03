Exposition d’Art local Gune’Art Espace Chemins Bideak Saint-Palais, lundi 25 mars 2024.

Exposition d’Art local Gune’Art Espace Chemins Bideak Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

La salle Chemins d’Art sera investie par 16 artistes locaux (peintres, pastelliste, illustratrices, designers graphiques, dessinateurs, portraitistes ou sculpteurs) qui ont habilement conjugué leurs talents pour vous proposer une exposition collective inédite baptisée Gune’Art . Vous pourrez découvrir des styles, techniques et univers différents qui se marient harmonieusement et se complètent à merveille. Chacun a laissé libre court à son inspiration et à sa sensibilité artistique. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 10:00:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@chemins-bideak.com

L’événement Exposition d’Art local Gune’Art Saint-Palais a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque