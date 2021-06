Saint-Goazec Saint-Goazec Finistère, Saint Goazec Exposition d’art – L’Atelier Gilbert Liblin Saint-Goazec Saint-Goazec Catégories d’évènement: Finistère

Exposition d'art – L'Atelier Gilbert Liblin 2021-07-04 14:30:00 – 2021-08-31 18:30:00

Saint-Goazec Finistère Saint-Goazec Les artistes de l’association Art Mode & Culture vous présente leurs œuvres dans l’atelier de Gilbert Liblin. (Stylisme, Peintures, Sculptures et photographies). +33 6 99 44 84 54 Les artistes de l’association Art Mode & Culture vous présente leurs œuvres dans l’atelier de Gilbert Liblin. (Stylisme, Peintures, Sculptures et photographies). dernière mise à jour : 2021-06-26 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

