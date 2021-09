Albi Maison de quartier Breuil Mazicou Albi, Tarn Exposition d’art ” La Ronde des Couleurs” Maison de quartier Breuil Mazicou Albi Catégories d’évènement: Albi

du samedi 2 octobre au dimanche 10 octobre à Maison de quartier Breuil Mazicou

Comme tous les ans, un invité d’honneur est présent, après Loren BES l’association Breuil Mazicou accueillera _**Bernard CAHUE**_ qui présentera une vingtaine de toiles . Artiste peintre qui a un style très personnel avec des couleurs qui lui sont propres comme le “bleu Cahue”, et qui apportent à ses œuvres une sérénité et un apaisement, une invitation de l’âme et de l’esprit au voyage. Il garde la mer comme principale source d’inspiration et fixe avec bonheur sur ses toiles cet élément en perpétuel mouvement. Son objectif : « Donner du rêve au travers de mes toiles » Réparties sur deux salles blanches, cent trente œuvres d’une quarantaine de peintres (toutes techniques: huiles, acrylique, pastel, aquarelle, etc…), sculpteurs, photographes… s’exposeront. **Dimanche 10 octobre**, Journée dédicace avec _Leticia Rose_, illustratrice et auteur de nombreux livres pour les jeunes lecteurs de 2 à 5 ans… Jeune talent à découvrir absolument… Une tombola est organisée pour gagner une œuvre du peintre invité.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T18:30:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T18:30:00;2021-10-04T14:30:00 2021-10-04T18:30:00;2021-10-05T14:30:00 2021-10-05T18:30:00;2021-10-06T14:30:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-07T14:30:00 2021-10-07T18:30:00;2021-10-08T14:30:00 2021-10-08T18:30:00;2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T18:30:00;2021-10-10T14:30:00 2021-10-10T18:30:00

