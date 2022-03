Exposition d’Art – Jérémy Tissier et Elian Lacroix Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Samedi 12 et dimanche 13 mars, l'Hôtel & Spa Les Sept Fontaines accueille dans la Chapelle Jérémy Tissier @chasseur_d_aliens, photographe, et Elian Lacroix @elian_lx sculpteur, tous deux primés au @salondesbeauxarts pour une exposition temporaire! Entrée gratuite, exposition de 10h30 à 19h30.

