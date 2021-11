Nevers Galerie Arko Nevers, Nièvre Exposition d’art Galerie Arko Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Exposition d’art Galerie Arko, 30 octobre 2021, Nevers. Exposition d’art

Galerie Arko, le samedi 30 octobre à 15:00

Nouvelle exposition d’art à la galerie ARKO pour ce mois de novembre avec l’artiste Ulrike VERRIER. Une palette d’oeuvres aux couleurs vives vont animées le lieux, exposition pour petits et grands, livre et gratuite, visible au 3 place Mossé à Nevers aux jours et horaires mentionnés à la porte.

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T19:00:00

