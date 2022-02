Exposition d’art floral Jardin du Gué Créances Catégories d’évènement: Créances

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Gué

Visite libre ou guidée sur demande par les propriétaires

2 €, gratuit < 18 ans Grand jardin en bordure de la lande de Lessay. Rosiers, arbustes et vivaces dans un décor champêtre, entre bois et ruisseau. Exposition d'art floral. Jardin du Gué 115 La Gardiennerie, 50710 Créances Créances Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:30:00

