Cte-d’Or Flodo, la Farfadet et Cassie Poinsenot vous proposent une exposition de peinture et de dessin. Ces trois artistes Dijonnaises se sont rencontrées sur une exposition, l’an dernier, et ont rapidement voulu mixer leurs deux univers au sein d’une exposition qui leur ressemble. Entre abstaction et réalisme, création instictive et reflexions sur le couple, elles vous invitent à laisser parler votre coeur et vos sensations. Entrée gratuite Pour tout renseignements vous pouvez envoyer un mail à cassiepoinsenot@hotmail.fr Vernissage mercredi 02 novembre à 18h00. cassiepoinsenot@hotmail.fr Salle de la coupole 1 Rue Sainte-Anne Dijon

