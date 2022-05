Exposition d’art et de création Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Exposition d’art et de création Buis-les-Baronnies, 24 juillet 2022, Buis-les-Baronnies. Exposition d’art et de création Buis-les-Baronnies

2022-07-24 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-24 18:00:00 18:00:00

Buis-les-Baronnies Drôme Les escapades artistiques du Chat Bleu vous proposeront toutes les nouvelles créations artistiques à Buis les Baronnies, Place du Quinconce. mariechevalier007@gmail.com +33 6 67 04 49 37 Buis-les-Baronnies

