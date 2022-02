Exposition d’Art et d’Artisanat Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Gervais-les-Bains

Exposition d’Art et d’Artisanat Saint-Gervais-les-Bains, 23 février 2022, Saint-Gervais-les-Bains. Exposition d’Art et d’Artisanat Salle Géo Dorival 43 RUE DU MONT BLANC Saint-Gervais-les-Bains

2022-02-23 13:00:00 13:00:00 – 2022-03-06 19:00:00 19:00:00 Salle Géo Dorival 43 RUE DU MONT BLANC

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Saint-Gervais-les-Bains Exposition proposée par H. Petit, céramiste, P. Verdillon, abat jouriste, Y. Meot, photographe et T. Bernard, ébéniste. +33 4 50 47 76 08 Salle Géo Dorival 43 RUE DU MONT BLANC Saint-Gervais-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-18 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Autres Lieu Saint-Gervais-les-Bains Adresse Salle Géo Dorival 43 RUE DU MONT BLANC Ville Saint-Gervais-les-Bains lieuville Salle Géo Dorival 43 RUE DU MONT BLANC Saint-Gervais-les-Bains Departement Haute-Savoie

Exposition d’Art et d’Artisanat Saint-Gervais-les-Bains 2022-02-23 was last modified: by Exposition d’Art et d’Artisanat Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 23 février 2022 Haute-Savoie Saint-Gervais-les-Bains

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie