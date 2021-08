Benfeld Benfeld Bas-Rhin, Benfeld Exposition d’Art et d’Artisanat : les Journées d’Octobre Benfeld Benfeld Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Benfeld

Exposition d’Art et d’Artisanat : les Journées d’Octobre Benfeld, 16 octobre 2021, Benfeld. Exposition d’Art et d’Artisanat : les Journées d’Octobre 2021-10-16 – 2021-10-17

Benfeld Bas-Rhin Benfeld Grande exposition de peinture, sculpture, photos et artisanat. Exposition d’Art et d’Artisanat. Grande exposition de peinture, sculpture, photos et artisanat. Également : 21/10 à 10h30 : Apéritif concert des Batteries-fanfares de Sundhouse, Hangenbieten et Marlenheim +33 3 88 74 42 17 Grande exposition de peinture, sculpture, photos et artisanat. dernière mise à jour : 2021-07-21 par Office de tourisme du grand Ried

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Benfeld Autres Lieu Benfeld Adresse Ville Benfeld lieuville 48.37069#7.6023