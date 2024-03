Exposition d’art des associations Espace Chemins Bideak Saint-Palais, lundi 25 mars 2024.

Exposition d’art des associations Espace Chemins Bideak Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

La salle Chemins de Connaissance , présentera des ateliers artistiques de Loisirs et Amitiés, Artizar et Mila Kolore. Vous pourrez partager leur passion et découvrir, parfois en avant-première, quelques-unes de leurs créations. Tous les styles, techniques et univers seront représentés permettant à tout un chacun d’y trouver son bonheur. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 10:00:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@chemins-bideak.com

L’événement Exposition d’art des associations Saint-Palais a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque