Exposition d’Art Contemporain Tournus, 10 septembre 2021, Tournus.

Exposition d’Art Contemporain 2021-09-10 – 2021-09-29 Rue Gabriel Jeanton Cellier et Réfectoire des moines de l’Abbaye de Tournus

Tournus Saône-et-Loire Tournus

6 EUR Exposition d’art contemporain Tournus

Créée en novembre 2019, Saôn’Arts Evénements est une association Tournusienne dont le but est l’organisation de manifestations à caractère culturel, et de promouvoir l’art contemporain pour le grand public.

L’association est composée d’amateurs d’arts et d’artistes venant de Saône et Loire, de Bourgogne-Franche-Comté, de la région parisienne, de Provence, la notoriété de certains d’entre eux dépasse largement les frontières de l’hexagone. Vu le succès de notre dernière exposition en août 2020 au Réfectoire des Moines à Tournus avec plus de douze mille visiteurs, nous avons décidé d’organiser une nouvelle édition du 10 au 29 septembre avec une quinzaine artistes venant de toute la France, pour certains de l’étranger, et cette fois ci au Réfectoire et au Cellier des moines à Tournus. N’hésitez pas à noter d’ores et déjà les dates du 10 au 29 septembre sur votre agenda.

Fiche Pratique

• Organisateur : Saôn’Arts Evénements 06 87 86 21 91

• Date : du 10 septembre 2021 jusqu’au 29 septembre 2021

• Lieu : Cellier et Réfectoire des Moines Rue Gabriel Jeanton 71700 Tournus

• Horaire : Exposition ouverte tous les jours. Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches 10h00 à 19h00 et les vendredis et samedis de 10h00 à 20h00

• Tarifs : Gratuit

• Passe sanitaire obligatoire

pierre-d-roux@orange.fr

Exposition d’art contemporain Tournus

Créée en novembre 2019, Saôn’Arts Evénements est une association Tournusienne dont le but est l’organisation de manifestations à caractère culturel, et de promouvoir l’art contemporain pour le grand public.

L’association est composée d’amateurs d’arts et d’artistes venant de Saône et Loire, de Bourgogne-Franche-Comté, de la région parisienne, de Provence, la notoriété de certains d’entre eux dépasse largement les frontières de l’hexagone. Vu le succès de notre dernière exposition en août 2020 au Réfectoire des Moines à Tournus avec plus de douze mille visiteurs, nous avons décidé d’organiser une nouvelle édition du 10 au 29 septembre avec une quinzaine artistes venant de toute la France, pour certains de l’étranger, et cette fois ci au Réfectoire et au Cellier des moines à Tournus. N’hésitez pas à noter d’ores et déjà les dates du 10 au 29 septembre sur votre agenda.

Fiche Pratique

• Organisateur : Saôn’Arts Evénements 06 87 86 21 91

• Date : du 10 septembre 2021 jusqu’au 29 septembre 2021

• Lieu : Cellier et Réfectoire des Moines Rue Gabriel Jeanton 71700 Tournus

• Horaire : Exposition ouverte tous les jours. Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches 10h00 à 19h00 et les vendredis et samedis de 10h00 à 20h00

• Tarifs : Gratuit

• Passe sanitaire obligatoire

dernière mise à jour : 2021-09-06 par