2022-04-01 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Salles Gironde EUR Créateurs er artisans d’art vous accueillent dans l’Atelier “La Forge” qui est un lieu de création de David Debenest, sculpteur contemporain.

Un exposition qui réunira :

Géraldine Claret : accordeuse de piano

Lucien Arlaud : Dessinateur régional

Yannick Sigwalt : Artiste peintre

David Debenest : Sculpteur contemporain

Entrée libre de 10h à 19h à l'Atelier de la Forge situé au 64 route du Caplanne à Salles.

64 Route de Caplanne Salles

